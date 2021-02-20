“在火星上僅靠土豆生存是謊言”. February. 20, 2021 07:05. by 金相雲 sukim@donga.com. 電影《火星救援》(2015年)的主人公馬克•瓦特尼吃著用自己的人糞養的土豆在火星上生存。也就是說，在航天服上壹旦出現小孔就會導致死亡的貧瘠行星上，可以進行被稱為人類文明原型的農耕。如果食物得以解決，人類在火星居住將不再是夢想。 但是，美國宇航局(NASA)首席作家出身的作者卻對這壹現象持反對態度。也就是說，在火星上僅靠土豆生存是謊言。也就是說，在含有高氯酸鹽毒素的火星土壤中，僅靠光是不能培育土豆的。而且即使去除毒素，土豆也是很難得到充足營養的作物。從醫學角度看，如果只攝取土豆，不到1年就會因缺乏維生素而患上夜盲癥、拘僂病、神經損傷、頻繁淤血等。如果瓦特尼培育地瓜，可以獲得土豆兩倍左右的營養。 這本書從副標題《宇宙旅行不成為自殺旅行的指南》中可以看出，從科學、經濟事實出發，詳細分析了宇宙旅行的現實困難。 其內容打破了最近以埃隆•馬斯克的“太空X”為代表的宇宙旅行的美好前景。例如，在美蘇間宇宙競爭升溫的20世紀60、70年代，美國曾有過在20世紀內推進火星探測的動向。但是，進入21世紀的現在，火星探測還沒有進入人類的可視範圍。為什麽會這樣呢？ 作者表示，現實世界的政治、經濟狀況對宇宙旅行產生了絕對性的影響。例如，美國總統尼克松在看到阿波羅13號的氧氣罐破裂事故後，曾試圖在1972年大選之前取消阿波羅16、17號的發射計劃。因為擔心宇宙事故會對自己的大選產生不利影響。但這並不意味著作者完全否認宇宙旅行的可能性。 他寫道：“如果中國宣布要在2032年之前建立火星定居點，美國無論如何都會動員資金在2031年之前建立火星定居點。”

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