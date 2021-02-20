“普斯卡什獎”得主孫興慜震撼普斯卡什體育場. February. 20, 2021 07:05. by 金正勛記者 hun@donga.com. 19日，在匈牙利布達佩斯普斯卡什體育場舉行了2020~2021年歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽托特納姆熱刺隊與沃爾夫斯貝格隊(奧地利)的32強首回合比賽。上半場第13分鐘，向對方禁區右側飛馳的加雷斯•貝爾(32歲)向著“超級Sonny”孫興慜(29歲)往後衛之間傳出了壹記強有力的斜傳球。在球門前沿位置占得先機的孫興慜用反射性的頭球改變球的運行軌跡，制造了進球。這是球隊的首粒入球，也是他本人本賽季的第18粒入球。英國廣播公司《天空體育》稱這粒進球為“精彩的技術性進球”。 去年作為韓國選手首次獲得“普斯卡什獎”的孫興慜，在以匈牙利足球傳奇人物費倫茨•普斯卡什的名字命名的體育場內又樹立了壹個裏程碑。 普斯卡什獎是頒發給壹年來在足球比賽中出現的最佳進球的獎項，孫興慜憑借2019年12月在與伯恩利隊的比賽中攻入的“73米長途奔襲奇跡般進球”獲得了該獎項。 孫興慜在本賽季包括13個助攻在內，累計了31個攻擊點，刷新了自己單賽季最多攻擊點記錄。這是進入新年以來，繼個人托特納姆熱刺隊百粒進球、歐洲舞臺總150粒進球、亞洲球員首次實現英超聯賽(EPL)100個攻擊點之後，孫興慜攻入的擁有第4項價值的進球。此前孫興慜的單賽季最多攻擊點記錄是上賽季實現的30個(18粒進球，12次助攻)。 這場比賽原計劃是在沃爾夫斯貝格的主場進行。但是，受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，比賽場地變成了中立球場。 在搭檔哈裏•凱恩(28歲)因休息而缺席的情況下，孫興慜在最前方率先攻入壹球，帶領球隊以4比1大勝對手。孫興慜在上半場上場僅45分鐘就創下了托特納姆熱刺隊內射門次數最多的紀錄。英國國營電視臺BBC給孫興慜打出了隊內第二高的評分(7.53)。BBC評價稱，“與優秀的前半場相比，替補孫興慜上場的卡洛斯•維尼修斯(26歲•巴西)在下半場沒有給球迷留下太多的印象”，突出了孫興慜的存在感。 另外，孫興慜還成為熱刺俱樂部在UEFA冠軍聯賽及歐洲聯賽中攻入20球以上的第4位球員。包括當天的進球在內，孫興慜在歐冠聯賽中攻入14球，在歐洲聯賽攻入6球，共攻入20球。托特納姆熱刺隊球員中，在UEFA比賽中攻入20球以上的只有凱恩(29球)、馬丁•錢伯斯(22球)、傑梅恩•迪福(20球)等3人。孫興慜賽後表示，“我認為，與單純的勝利相比，展現壓倒性的面貌更為重要，所有球員都表現出了良好的競技狀態”，“在重要的比賽中進球，心情非常特別，能夠為球隊帶去勝利，心情非常好。”

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