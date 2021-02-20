統壹部出面推動“民間版聯絡辦事處”立法，難道完全忘記了開城工業園區爆炸事件?. February. 20, 2021 07:06. . 據悉，韓國政府向國會提交的《南北交流合作法》修訂案中包括希望開展南北交流合作事業的法人、團體可以在朝鮮設立辦事處執行業務的內容。對此，國會外交統壹委員會審議報告表示：“2008年中斷金剛山旅遊、2016年全面中斷開城工業園區、2020年朝鮮炸毀南北聯絡辦事處等南北關系緊張局面仍在持續，在這種情況下，有必要討論將設立駐朝鮮辦事處規定為法律是否妥當。” 該修訂案是政府將現有“國內企業及經濟團體設立朝鮮地區辦事處的相關方針”中的內容提升、規定為法律。根據修訂案，駐朝鮮辦事處不屬於營業活動，只具有業務聯系、市場調查、研究開發等非營業功能，與企業的朝鮮分公司不同。可以理解為，為搞活各團體和企業的對朝交流，將從法律上支持設立並運營“民間版聯絡辦事處”。 但就像國會所指出的那樣，最近南北關系，特別是去年6月朝鮮炸毀的開城聯絡辦事處的殘骸還沒有完全收回，在這種情況下推進這種立法的政府對現實的認識不能不令人慨嘆。聯絡辦事處被炸毀後，朝鮮沒有進行任何道歉或補償。之後在西部海域犯下了殘害韓國國民的暴行。但是，韓國政府卻像什麽事都沒有發生壹樣，按照朝鮮的要求制定了《禁止向朝鮮散發傳單法》，壹直采取低姿態。 過去的南北關系是絲毫難以預測未來的不可預測的連續。在設立開城聯絡辦事處時，誰能預測是這種結局？如雨後春筍般在朝鮮出現的辦事處，最終有可能成為朝鮮的戰利品，迎來與轟鳴聲壹起面臨倒下的聯絡辦事處的命運。8個月前的沖擊性場面在我們的腦海中依然歷歷在目。政府不顧國民受傷的自尊心，只顧著急於安撫朝鮮，這種麻木不仁的態度已經超越失望，達到了絕望的程度。

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