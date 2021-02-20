小區保安撿到裝有1000萬韓元的包還給主人，成為話題. February. 20, 2021 07:06. by 釜山=姜成明記者 smkang@donga.com. “我只是做了件理所當然的事，卻受到如此關註，感到很不好意思。給我方便面當回報就足夠了。” 釜山市沙上區卦法第二批韓新公寓保安金永根（67歲，照片）在春節長假中撿到壹個裝有超過1000萬韓元的包，立即將包還給入住居民。消息傳開後，他在19日作出了上述表示。 12日傍晚7點半左右，金某在小區內進行巡查時，在公寓正門附近發現了壹個洗浴包。金某打開包想要找到主人，結果嚇了壹跳。包裏混著1萬韓元和5萬韓元紙幣和商品券。 金某立即向公寓附近的德浦派出所申報拾得物。警察數了數錢後發現包裏總共裝有1632萬韓元。幸好包裏有主人的聯系方式。接到消息後跑過來的主人舒了壹口氣。經確認，包的主人是公寓入住者。 警方介紹說，金某和包的主人說：“拾到遺失的現金後還給主人的人，最多可以收取20%的酬勞。”包的主人說，“壹定要表示謝意”，但金某極力推辭說：“找到入住居民的失物是作為保安理應做的事情，所以不能接受。” 包的主人回家後，出於要表達感謝之情的想法，向保安人員打聽了必要的物品之後，轉交了20箱（120個）碗面。金某將碗面送到公寓園區內的各哨所，與同事們分享。 金某的同事之間傳出了這樣的佳話，入住居民們在小區各處貼出了介紹金某佳話的告示。留言板末尾有“所作福德，不應貪著”的句子。這是《金剛經》裏的壹句，意思是“做了善事，不要回報”。 公寓入住者代表會議決定授予金某獎牌和獎品。 金某說：“我並沒有做什麽特別的大事，卻得到了很多人的關心和稱贊，反而感到很不好意思。感謝大家給予鼓勵。”壹名入住居民表示：“最近是非常艱難的時期，只要看到這樣溫暖的人在身邊，就會產生力量。”

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