SK會長崔泰源：“在電池生態系統合作非常重要”. February. 20, 2021 07:06. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK集團會長崔泰源(照片)表示：“作為未來革新動力，應該關註電池技術”，強調了合作在電池產業中的重要性。 崔會長在19日由崔鐘賢學術院主辦的以“電池技術的未來”為主題的網絡研討會歡迎詞中做出了上述表示。當天，崔會長的演講是自10日(當地時間) SK Innovation在LG能源解決方案和美國國際貿易委員會(ITC)展開的電動汽車電池商業機密訴訟中敗訴後，首次公開有關電池的發言，因此備受關註。崔會長沒有直接提及訴訟相關問題。 崔會長表示：“電池市場最近之所以能夠取得成功，得益於獻身於產學的研究人員的長期合作。對於目前正擴大規模的電池生態系統，產學合作非常重要。”接著他補充說，“開發新壹代電池的新材料、再利用•再使用廢電池就屬於這個範圍。” 另外，崔會長強調說，“與自身專業領域之外的專家合作、交流技術能力非常重要”，“這種能力在今後成為未來國際化領導人方面將作為重要資質起作用。” 當天的活動是學者們參與的學術活動，崔會長以事前錄制的形式發表了簡短的歡迎詞。相關業界分析認為，崔會長雖然沒有直接提及訴訟，但強調“合作”和“電池生態系統”是意識到了韓國國內企業間就訴訟應該考慮電池產業整體增長的輿論。 當天，獲得2019年諾貝爾化學獎的美國紐約州立大學化學系教授斯坦利•惠廷漢姆、伯克利加利福尼亞大學材料工程系教授格布蘭德•希瑟、首爾大學材料工程系教授姜基錫、首爾大學化學生物工程系教授崔章旭等國內外學者作為演講者參加了網絡研討會活動。

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