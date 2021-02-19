“小辣椒”帕特洛：“克服新冠肺炎病毒...通過泡菜恢復健康”. February. 19, 2021 07:25. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國著名演員格溫妮絲•帕特洛(49歲)坦白了自己曾感染新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的事實，並介紹了“韓國泡菜”作為健康管理食譜，受到了人們的關註。平素以喜愛韓餐著稱的她過去也在社交媒體上上傳了吃拌飯、泡菜餅等韓國食物的照片。 帕特洛當地時間16日在自己運營的網上購物中心“Goof”上上傳了《用臟器排毒治愈我的身體》的文章，表示“在新冠肺炎病毒擴散初期感染了”。她還坦言，由於其後遺癥，腦子裏像霧壹樣，壹直有發呆的感覺，並受到記憶力衰退、食欲下降、憂郁癥等癥狀的“腦霧現象(Brain Fog)”和慢性疲勞的折磨。帕特洛表示，“今年1月得到身體炎癥指數高的檢查結果後，找到了該領域的專家，得到了幫助”，“從醫療團隊那裏聽到了從新冠肺炎病毒恢復的長期過程。” 帕特洛在克服新冠肺炎病毒的過程中詳細地分享了自己體驗的飲食療法和生活習慣等。她堅持了間歇性絕食、素食、低碳水化物高脂肪的“Keto”食譜，每天禁食到上午11點，還戒掉了白糖和酒。 她還特別強調：“還發現了非常優秀的無糖泡菜和無糖kombu茶。真的很好吃”，並提到了在美國發酵專門食品店銷售的壹個泡菜品牌。Kombu茶是在泡過紅茶或綠茶的水中加入酵母菌發酵而成的飲料。即使不喝可樂或汽水，也能感受到碳酸的味道，因此被評價為健康飲料。帕洛表示：“通過飲食、運動、思考方式轉換等，我得到了更多的力量和健康”，“今年第壹季度(1 ~ 3月)期間，我將會繼續這樣的生活。” 帕特洛平時在社交媒體上上傳自己運動的樣子和冥想的照片等，壹直強調健康管理的重要性。1989年，在電影導演父親和演員母親之間，她開始通過父親執導的電視電影《High》進行表演。帕特洛出演了《偉大的遺產》、《鋼鐵俠》、《復仇者聯盟》系列等。1999年她憑借《莎翁情史》獲得奧斯卡最佳女主角獎。

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