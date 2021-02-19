“股票代替零花錢”，未成年賬戶1年內翻番. February. 19, 2021 07:25. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 去年10月，安寶培(35歲)給10歲的兒子開了股票賬戶，買了2股三星電子股票。訂閱兒童報紙的兒子讀完有關股市的報道後說“想親自投資”，成了事件的端由。安某表示：“雖然壹直苦惱要等到成人，但兒子用這段時間積攢的零花錢投資的話，可能會成為實戰經濟教育，所以允許了。”安氏夫婦雖然會告訴股票用語和投資概念等，但是選擇投資項目、決定買賣時機是兒子的事情。上個月末，三星電子的股價跌到8萬韓元出頭，兒子說“現在還要買”，給夫婦送去了8.2萬韓元。 據調查，從去年開始持續的股票投資熱潮使未滿19周歲的未成年人的股票賬戶也在1年內激增2倍以上。 18日，據金融投資業界透露，截止到上月末，Kiwoom證券、未來資產大宇、NH投資證券、KB證券、韓國投資證券等5家證券公司的未成年人股票賬戶統計為60.6952萬個。與壹年前(29.1033萬個)相比，劇增108.6%。特別是，國內股市開啟“韓國綜合股價指數3000點時代”的今年1月份，就新增了8萬個以上的新賬戶。2019年1年間開設的未成年人賬戶還不到1萬個。 據分析，由於股市的活躍，對股票投資的關心越來越大，而且意識到金融投資重要性的父母們正積極以子女的名義開設賬戶。再加上房價暴漲和就業難等原因，以股票形式向子女贈與財產的父母也增加了。漢陽大學經濟系教授河準景表示：“10多歲時開始，進行小額實戰投資的話，會有金融、教育效果”，“但是，過分投資壹大筆錢變相贈與等問題也會出現。”

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