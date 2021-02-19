與法人稅不差上下的準稅金……在韓國創業. February. 19, 2021 07:26. . 據悉，韓國企業在2019年負擔的準稅金多達67.59萬億韓元。這相當於同年繳納的72.17萬億韓元法人稅的93.7%。準稅金是指國民年金等社會保險費、廢棄物負擔金等各種負擔金，以及非自發性捐款的金額。準稅金並不都是壞事。其最大的問題，是超過企業負擔能力的過高金額和增加速度。 如果將準稅金給韓國企業帶來的負擔和凈利潤進行比較，就不難了解。2019年，國內企業的當期凈利潤為111萬億韓元，比前壹年減少了50萬億韓元。但是準稅金卻增加了7.4%（4.67萬億韓元）。不僅是前年壹年。2015∼2019年的經濟增長率為2.0∼3.2%，與此相比，準稅金的增長率高達2倍以上，達到5.1∼8.3%。因此，在企業現場出現了因準稅金而彎了腰的悲鳴。 問題不只是金額和增速。準稅金也會阻礙企業活動。《東亞日報》采訪結果表明，甚至有在並非禁止開發地區建立了工廠，但到想要擴建時，卻說是已被指定為限制開發地區，要求相關企業繳納超過擴建費用壹半的1800億韓元負擔金。樂天制果從2012年起到最近，每年都要繳納20億∼30億韓元的廢棄物負擔金。口香糖的消費量每年都在減少，最近幾乎沒有人在街頭吐口香糖，但廢棄物負擔金反而大幅增加。 在準稅金中，非自發性捐款的強制性界限模糊，可能會對企業經營造成特別的威脅。據說，相比中小企業，大企業對政府和地方自治團體的捐款要求更感到強迫性。 但執政黨卻以新冠疫情為借口，熱衷於增加對企業的準稅金負擔。執政黨正在2月臨時國會上推進的《社會連帶資金法》規定，向企業和個人籌集基金，用來幫助遭受新冠疫情災難的小工商業者。執政黨同時正在推進的合作利潤共享制，其內容包括，如果大企業的利潤超過目標額，就與合作企業中小企業分享。執政黨雖然在包裝成“企業自主”，但對於不斷察看政界臉色的企業來說，實際上很有可能會陷入被動局面。 拿出不合理的負擔金和危險的捐款的企業很難恢復活力。在準稅金中，應該取消不符合宗旨的負擔金和非自發性捐款。如果可以改變，幹脆作為稅金征收，這不但符合征稅法律原則，而且從企業的立場上看，預測的可能性也會提高，因此還是對事業有幫助的方向。

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