保持距離新的改編方向…提出“人際泡沫”適用案. February. 19, 2021 07:26. by 劉根亨記者•金素英記者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 以減少新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情引起的營業限制、集中管理密集度為內容的新保持距離改編方向出臺了。同時還提出了像加拿大、新西蘭壹樣將“人際泡沫(social bubble•家人、職場同事、熟人等10人左右的小集團)”的概念應用於防疫的方案。 18日，政府召開在線記者招待會，公布了最早將於3月引入的新社交距離保持改編方向。此次改編案將焦點放在了以個人自律和責任為基礎的“可持續防疫”上。 據此，與生計相關的設施集合禁止和營業時間限制等將被最小化。取而代之的是加強室內人員限制等密集度的管理。另外，還決定通過只要違反壹次防疫方針就下達營業限制行政命令的“壹次性淘汰制”等，追究責任。 政府正在推進放寬保持距離階段的方案。政府正在研究將現行的5階段結構簡化為3階段的方案。這樣壹來，各階段升級標準也將有所放寬。現在，如果每天確診患者超過300人，將下達保持距離第二階段，調整其數字。 在遏制新冠病毒“第三次大流行”方面起到重要作用的“禁止5人以上”等聚會人員限制有望繼續維持。但是，政府決定研究引入“人際泡沫”概念，將人們像肥皂泡壹樣集體化，在其內部放寬保持距離，對外則嚴格保持距離。即，把每天見面的家庭、熟人、同事以10人以下為單位進行會面，並嚴格禁止其他人的接觸。這樣即使維持強力的保持距離階段，也可以增加與熟人的接觸，降低孤立感和因新冠肺炎病毒帶來的疲勞度。 但是也有人指出，現在進行保持距離的改編還為時尚早。因為17日和18日新增確診患者連續兩天達到621人，出現了“第四次大流行”的可能性。梨花女子大學木洞醫院呼吸內科教授千恩美指出：“理論上是好的，但實際上這是不可能的。”高麗大學九老醫院感染內科教授金宇宙也批評稱：“現在處於與病毒的戰爭狀態，放寬保持距離相當於士兵報告並自行戰鬥後，如果失敗將予以懲戒。”翰林大學江東聖心醫院教授李鎮瑞(音)表示：“國內疫苗接種率達到50%左右後，放寬保持社交距離等級也不晚。”

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