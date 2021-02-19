再次投身強行軍的孫興慜：“現在只專註於比賽和球隊”. February. 19, 2021 07:26. by 金東昱 creating@donga.com. 對於孫興慜(29歲•托特納姆熱刺•照片)來說，“現在”非常重要。最近圍繞孫興慜，轉會到皇家馬德裏(西班牙)、尤文圖斯(意大利)等海外豪門球隊的傳聞正在火熱上演。雖然與熱刺隊簽訂了到2023年的合同，但至今還沒有續約的消息。 孫興慜18日在匈牙利布達佩斯舉行的記者會上，時隔許久再次提到了自己的續約等問題。當天的記者招待會是在2020~2021年歐洲足球聯盟(UEFA)歐洲聯賽(UEFA)32強賽首回合與沃爾夫斯貝格(奧地利)的客場比賽之前舉行的。 對於有關自己去留的問題，孫興慜表示，“對我來說，把精力放在比賽和球隊身上是最重要的”，“在托特納姆熱刺隊的生活很幸福，作為球員和俱樂部的其中壹員，我只需努力做事就行。在目前的情況下，很難再提及續約。”意大利和英國媒體紛紛報道說，尤文圖斯隊為了引進孫興慜，正準備了1000億韓元以上的轉會費。特別是托特納姆熱刺隊受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的影響，俱樂部財政惡化，有可能讓身價昂貴的孫興慜或哈裏•凱恩離開球隊。 對於最近球隊下滑到聯賽第9位等成績不佳，球員和主教練氛圍不好的傳聞，他明確表示：“這只是不好的傳聞。”孫興慜表示：“傳聞只是單純的傳聞。我們隊的更衣室氣氛非常好”，“只是最近結果不好，更衣室氣氛沒有改變。贏球之後問題自會迎刃而解。” 對於孫興慜的體力問題，也出現了疑問。孫興慜在11日與埃弗頓隊的英格蘭足總(FA)杯16強賽上，到加時賽為止共踢了120分鐘。3天後，他又在與曼城隊的比賽中打滿了全場。對此，孫興慜表示，“如果因為參加了很多比賽而不感到疲憊，那肯定是騙人的，但能站在賽場上總是很幸福。即使累也要盡最大努力。疲憊，但對足球的愛沒有改變，因此自然不會有什麽問題。”

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