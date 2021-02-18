緬甸出現“軍方把特種部隊調往仰光”傳聞……大規模流血鎮壓的憂慮加劇. February. 18, 2021 07:26. by 金民 kimmin@donga.com. 緬甸軍方無視憲法，修改刑法等各種法律，明確表示要提高對市民的鎮壓力度。與此同時，有傳言稱，特種部隊正在趕往最大城市仰光，這加劇了人們對大規模流血鎮壓的擔憂。 據伊洛瓦底等當地媒體17日報道，軍政府最高機構“國家管理委員會”最近修改刑法第124條，允許對引發對政府、軍隊、軍隊人士不滿及厭惡的行為進行處罰。處罰力度也從原先的最高3年有期徒刑大幅提高至最低7年至最高20年有期徒刑。 軍政府還在推進制定網絡安全法。該法案規定，網絡服務提供者要保管個人的網址、電話號碼、居民身份證號碼、地址、最近3年的活動履歷。據悉，當局還在討論可以訪問個人社交媒體信息、截取個人信息的方案。 當天，聯合國特別報告員湯姆·安德魯斯發表聲明說：“我們接到報告說，軍人正在從郊區向仰光轉移。過去這些行動造成大規模殺傷或拘留，人們擔心發生大規模暴力事件。”美國、英國、歐盟等8國在緬甸的商會也發表聯合聲明，表達了對企業活動萎縮、外國投資減少的擔憂。 臺灣決定派專機撤離當地僑民。據中央社等媒體17日報道，臺灣駐緬甸代表部決定21日和28日將希望撤離的臺灣人從仰光運到臺北。

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