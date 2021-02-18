春訓正式開始之前MLB的“另類預測”. February. 18, 2021 07:26. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 今年進軍美國職棒大聯盟(MLB)的金河成(26歲•聖地亞哥教士隊)既然已經開始，那麽能體驗到“秋季棒球”嗎？從統計上看，這種概率超過90%。 MLB春季集訓將於18日開始，以各隊的戰鬥力分析為基礎，公開了進入季後賽的概率。17日，據統計網站FanGraphs網站透露，金河成所屬的聖地亞哥教士隊進軍季後賽的可能性為92.9%。繼排在第壹位的“衛冕冠軍”洛杉磯道奇隊(96.7%)之後，高居第二位。相反，巴爾的摩金鶯隊卻受盡了羞辱，評價認為該隊進入季後賽的概率只有0.0%。比0.1%的科羅拉多洛磯隊還要低，是倒數第壹。 “韓國怪物”柳賢振(34歲)所屬的多倫多藍鳥隊表現出了53.6%的進軍可能性。在美國聯盟東部賽區所屬球隊中，多倫多隊是繼排名第壹的紐約洋基隊(91.6%，全體第3位)之後，進軍季後賽概率第二高的球隊。柳賢振在17日MLB網絡選出的選手排名前100名中排名第39位。從去年的第53位上升了14個名次。但是ESPN也預測說，如果去年接受胳膊肘骨碎片切除手術的科比•耶茨恢復緩慢，有可能對本賽季多倫多隊的成績產生負面影響。 金廣鉉(33歲)效力的聖路易斯紅雀隊進入季後賽的概率位於國家聯盟中部賽區第1位(36.2%)。但是去年進軍世界大賽的崔誌萬所在的坦帕灣魔鬼魚隊只獲得了18.6%的支持率。梁玹種簽約的得克薩斯騎警隊進軍季後賽的可能性僅為0.8%。梁玹種將在得克薩斯隊接受68號新球衣，參加春季集訓。 MLB春季集訓將於18日以各隊的投手和捕手訓練開始。包括野手在內的整個球隊的訓練開始日為5天後的23日。從下月1日開始的30天內，將經過28場季前賽，於4月2日正式開啟常規賽。

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