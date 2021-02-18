本人的診療明細壹目了然…健康記錄應用程序將於下周推出. February. 18, 2021 07:26. by 世宗=南建宇記者 woo@donga.com. 在2月份內，將推出可以壹眼確認健康保險公團、健康保險審查評價院等公共機構的健康信息的移動應用程序(APP)。 總統直屬的第4次產業革命委員會17日在政府首爾大廈召開會議，通過了包含上述內容的《國家數據政策推進方向》。因此，下周將推出可以壹次性確認診療明細等公共機構的健康記錄的“我的健康記錄”應用程序。在該應用程序中，可以查詢或下載自己的醫院診療明細，與負責醫生共享，在緊急狀況時可以快速傳達給醫療團隊。另外，還可以確認是否接種疫苗。此外，政府還計劃準備實際損失保險自動申請、消費模式分析、為消除學習差距的人工智能(AI)基礎學習支援等各種服務。 政府還將在國稅廳和國民健康保險公團等公共機構開放民間企業可以利用的核心數據。政府利用民間專門企業或數字服務專門合同制度，激活民間的數據購買。計劃在今年內推出國民可以感受到的9種數據相關服務。第4次產業革命委員會是總管行政安全部、科學技術信息通信部、金融委員會、保健福利部等政府部門的數據政策的控制中心。

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