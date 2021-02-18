駐韓美軍消息人士：“美國認為最快將於2025年滿足移交作戰權的條件”. February. 18, 2021 07:26. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據記者確認，美國拜登政府認為，移交戰時作戰指揮權所需的主要條件最快要到2025年左右才能滿足，應對朝鮮核、導彈能力等部分核心條件到2028年才能完全具備。這是首次具體掌握美國對戰時作戰指揮權移交時間的判斷。這意味著，不僅是在文在寅政府任期內（2022年5月），下屆政府如果條件不充分，也很難進行移交。因此，今後韓美間的討論方向備受關註。 據駐韓美軍消息人士17日透露，美國國防部和美國軍方認為，在2014年韓美達成協議的戰時作戰指揮權移交三大條件中，第壹項“能夠主導聯合防衛的韓國軍隊的軍事能力”和第二項“應對朝鮮核、導彈的能力”將於2025年前後具備。也就是說，在戰時作戰指揮權移交後由韓國軍隊主導的未來聯合司令部要想具備目前韓美聯合司令部水平的戰爭執行能力，可能需要4年多時間。壹名消息人士透露：“據美國估算，要想完成充分的戰時彈藥和韓美兩國軍隊之間秘密通話設備互換、構建敵我識別系統等工作，需要到2025年。” 美方認為，尤其是韓國軍隊針對朝鮮核和導彈高度化的初期應對能力中的部分核心能力，將於2028年前後具備。另壹名消息人士表示：“美方認為，當務之急是，即使花費時間，也要在發生緊急情況時，在美國增援兵力抵達之前，具備阻止朝鮮波浪式攻勢的力量。”

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