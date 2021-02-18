打造“男子漢天鵝”的馬修•伯恩…國內未公開作品“線上登陸”. February. 18, 2021 07:27. by 金基潤記者 pep@donga.com. 電影《跳出我天地/Billy Elliot》中，六塊腹肌的男子漢天鵝跳動的芭蕾舞《天鵝湖》的最後場面。推出打破常規重新詮釋經典的現代版《天鵝湖》，躋身世界級編舞家行列的馬修•伯恩(61歲•照片)的國內未公開作品將在網上進行介紹。伯恩曾9次獲得英國最具權威的表演藝術獎“奧利維耶獎”。他是第壹位獲得英國王室騎士爵位的現代舞蹈家。 LG藝術中心將於下月5日至27日每周五、六通過NAVER TV收費放映4部作品。每部影片的票價為1萬韓元。去年因新型冠狀病毒肺炎疫情他的訪韓演出告吹，舞蹈粉絲們已經開始沸騰。最近通過YouTube頻道公開的視頻和書面采訪見到的伯恩表示：“去年因為全球性大流行病沒能與韓國觀眾見面，非常失望。在3月的線上演出中，可以期待‘意想不到的東西’。” 他的表演充滿破格性。在25年前推出的《天鵝湖》中，脫下芭蕾舞服上衣露出性感肌肉的男性天鵝的跳躍讓世界舞蹈界為之瘋狂。此次公開的《紅鞋》、《卡曼》、《灰姑娘》、《羅密歐與朱麗葉》等四部影片也充滿了新鮮感。選出了觀眾們最想看到的作品。 最先亮相的《紅鞋》(3月5日下午7時30分，20日下午3時)是去年告吹的來韓公演中介紹的保留曲目。改編自1948年同名芭蕾電影搬上舞臺的該作品是讓伯恩“第壹次接觸到作為藝術的芭蕾的作品”。這是壹個夢想成為偉大的舞蹈演員的小女孩與作曲家陷入愛河的故事。他解釋說，“舞蹈團講有關舞蹈團的故事，這壹點很特別”，“講的是對創作的熱情和對藝術的犧牲。”接著他又說：“將整部劇分為動作、演技、啞劇，強調倫敦、巴黎、蒙特卡洛等不同地點的色彩和場所，是壹部看點非常豐富的作品。” 《卡曼》(3月6日下午3時，19日下午7時30分)是2000年代初制作的作品。把歌劇《卡門》改編成現代歌劇。這是他的作品中最粗獷、原汁原味的作品，被稱為“舞蹈驚悚片”。他說：“壹些人說這部作品既煽情又骯臟，但我想帶來現實、世俗的舉動。” 《羅密歐與朱麗葉》(3月12日下午7時30分，27日下午3時)於2019年在英國首演。雖然有很多版本的編舞作品，但據說想制作“年輕的作品”。所以10多歲的舞蹈演員成為了主人公。在讓人聯想到精神醫院的“維羅納研究所”中，包含了抵抗統壹系統的羅密歐和朱麗葉的信息。《灰姑娘》(3月13日下午3時，26日下午7時30分)是2017年首演的作品，是以第二次世界大戰當時倫敦空襲為背景的愛情故事。伯恩說：“經常想像的灰姑娘形象最好先在腦海中去除。在音樂中表現了掉落的炸彈和當代人們感受到的現實逃避”，“請期待夢想家少女灰姑娘。”

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