成為預言的肖像畫. February. 18, 2021 07:27. . 1886年巴黎沙龍展的主人公不是畫家，而是科學家。他就是法國微生物學家路易斯•巴斯德。足足有三名畫家畫他的肖像畫並展出了作品。其中艾伯特•埃德費爾特的作品得到了批評家的贊賞和大眾的喜愛。法國政府還向這位芬蘭畫家授予了最高勛章“法國榮譽軍團勛章”。巴斯德的肖像畫為什麽享有那麽高的人氣和榮耀呢？ 像19世紀許多北歐畫家壹樣，埃德費爾特也是20歲時來到巴黎進行美術留學的。他憑借以出色的觀察力和細膩的描寫力武裝的寫實主義畫作早就得到了沙龍展的認可，但是與響當當的法國畫家們競爭並取得成功並不容易。這幅肖像畫是他經歷11年的無名生活後，首次給他帶來名聲的畫作。當時64歲的巴斯德被稱贊為法國最有名的科學家和拯救人類的英雄。因為繼雞瘟和炭疽病疫苗之後，1885年他又成功開發了狂犬病疫苗。最早的疫苗是1796年英國醫學學者愛德華•詹納發現的，但實現免疫學劃時代發展的是巴斯德。巴斯德著眼於詹納用從牛中提取的牛痘找到預防天花的方法，利用兔子開發出了狂犬病疫苗。畫中的巴斯德位於充滿最新實驗設備的實驗室中。壹只手拿著實驗筆記本，另壹只手拿著玻璃容器，正在仔細觀察裏面。瓶子裏裝的是感染狂犬病的兔子的脊髓。畫家把他描寫成壹個潛心研究的沈著的科學家的典型。 事實上，這幅畫創作於1885年春天，當時狂犬病疫苗研究還在進行當中。所以不是紀念輝煌的成就，而是祈願成功的畫。不是說只要懇切希望就能實現嗎？同年7月，巴斯德成功進行了狂犬病疫苗的首次臨床試驗。成為預言的這幅畫壹經公開，立即引來無數的狂熱和贊揚，這是理所當然的事情。

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