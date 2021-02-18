查明國情院稽查，若想避免“介入選舉”之嫌，應在補選之後. February. 18, 2021 07:27. . 國家情報院前天在國會情報委員會上確認了李明博政府時期國家情報院掌握1000多名國會議員等各界人士動向的文件的存在。國情院院長朴智元表示，這是“脫離職務範圍的非法情報”，如果情報委員會表決通過，將以非公開方式討論文件報告。共同民主黨發起了要求公開當時文件的特別決議案，“國民力量”黨則主張制定特別法，對國情院成立後的非法稽查進行全面調查。 如果國情院以主要人士為對象進行非法稽查是事實，那麽就不能輕易放過。因為不能因為是過去的事情，就對不正之風和違法行為視而不見。但執政黨在目前集中提出該問題，有很多令人難以理解的地方。 國情院的稽查嫌疑是情報機構的長期“黑歷史”。自現政府執政以來，雖然從法律上禁止國情院收集國內情報，但在此之前，國情院只是按照慣例收集政治人士和有力人士的動向信息。更何況，文在寅政府上臺後就以清算積弊為名，對前政權的國情院活動進行了全面挖掘。國情院改革發展委員會徹底搜查了包含國情院敏感活動內容的主服務器，並讓上屆政府的國情院院長承擔法律責任。在很久以前就可以充分提出問題的內容，到現在才提出來，不能不問其用意。 國情院在情報委員會的報告中表示：“文件中包含了合法、非法的國家秘密和個人信息。”也就是說，很難區分文件內容是否違法並進行分類。因此，相比查明稽查的真相，更有可能走向朝野之間的政治攻防戰。情況已經朝那個方向發展。 昨天，執政黨議員們壹致通過媒體采訪等方式展開了擴大話題的活動。國會情報委員會民主黨幹事金炳基議員在TBS的節目中表示：“認為朴槿惠政府也進行了非法核查是合乎邏輯的。”同屬該黨的議員金瑉錫在YTN節目中提出了類似主張，姜勛植議員在CBS節目中提出了當時與青瓦臺有關聯的疑惑。 因此，越來越多的人懷疑執政黨的政治攻勢是不是考慮到了還有不到50天的4月7日首爾、釜山市長補選。特別是參加“國民力量”黨釜山市長候選人競選的朴亨俊候選人在李明博政府時期是青瓦臺政務首席秘書。無論執政黨如何主張出於純粹的意圖，只要提出問題的時間不能令人釋然，就無法避免介入選舉的爭議。如果朝野雙方真的要整理國情院的舊歷史，就應該把調查稽查問題推遲到補選以後。那也不晚。

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