KAIST迎來建校50周年，“將準備下壹個新的50年”. February. 17, 2021 07:31. by 池明勳 mhjee@donga.com. 作為國內首家理工科研究中心研究生院起步的韓國科學技術院(KAIST)16日迎來了建校50周年。得到美國貸款成立的KAIST，在半個世紀後成長為向肯尼亞等外國出口教育模式的大學。 當天上午在大田本院大講堂舉行的以“閃耀韓國的50年，閃耀人類的100年”為主題的紀念儀式中，設立有功者出席，並通過YouTube頻道進行轉播。在紀念儀式之前，舉行了畢業生企業開發的機器人咖啡師及無人駕駛機器人試演，還舉行了人工智能(AI)鋼琴演出。文在寅總統和世界經濟論壇(WEF)主席克勞斯•施瓦夫發來了視頻賀詞。 KAIST於1971年2月16日在首爾研究開發園區(洪陵)以韓國科學院(KAIS)的身份成立後，於1989年在大田的大德研究開發特區重新起步，成為擁有學院和研究生院的大學。2009年3月KAIST與韓國信息通信大學(ICU)合並，強化了信息技術(IT)領域。 在過去的半個世紀裏，包括1萬4418名博士在內，共培養出了3萬5513名碩士、1萬9457名學士等共6萬9388名人才。這些人力約占三星電子和SK海力士等全球企業半導體領域博士人力資源的25%和國內工科大學教授的20%。通過構建亞太地區最初的網絡系統、設立大韓民國最早的AI研究中心、成功發射人造衛星“韓星1號”等，在科學技術史上留下了足跡。在去年2月發表的2020世界大學評估排名中，KAIST排在第39位。 申成哲校長表示：“為了揭示人類的未來，將準備新的50年。”當天下午，美國加州理工學院(Caltech)校長托馬斯•羅森鮑姆、瑞士蘇黎世聯邦理工大學校長喬爾•梅佐等人出席了該研討會，並展望了科學技術的未來50年。

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