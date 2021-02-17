金大中曾被綁架的東京酒店因新冠疫情經營困難而停業. February. 17, 2021 07:31. by 東京=常駐記者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 1973年曾發生後來擔任韓國總統的金大中被綁架事件的日本東京飯田橋大宮酒店（照片）將於6月30日結束營業。這是因為新冠疫情導致經營惡化。 酒店方面9日在官網發布公告稱，“酒店正處於過去從未經歷過的經營環境中，決定6月30日結束酒店營業。”酒店方面去年年底宣布“從2021年7月開始暫停營業”，隨著新冠疫情的長期化，最終決定關門。 該酒店於1972年2月開業，被認為是東京市內的名門酒店之壹。其規模為地上24層、地下5層，客房總數為458間。它位於東京市中心，靠近日本天皇住所皇居。1973年，酒店還獲得了日本建築業協會頒發的建築獎。它在韓國知名，是1973年8月8日韓國中央情報部（現國家情報院）要員綁架金大中的酒店。當時，金大中以在野黨黨首的身份在日本開展反維新活動。 大宮酒店與職業體育也頗有淵源。20世紀70、80年代，職業棒球新人選拔會議14次在該酒店舉行。每當舉行職業拳擊世界冠軍賽的時候，它還經常作為選手們的記者招待會場所。 日本國內其他酒店也因新冠疫情而呻吟。知名膠囊連鎖酒店“First Cabin（頭等艙）”去年4月向東京地方法院申請破產。秋田縣和野公園酒店、青森縣國際酒店等也在去年破產。

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