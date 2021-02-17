崔京周和朴仁妃的“2021賽季覺悟采訪”. February. 17, 2021 07:31. by 金正勛記者 hun@donga.com. “在2020年恰巧實現了‘20勝’，在2021年希望繼承這種氣勢，目標是取得21勝以上。” “高爾夫女皇”朴仁妃(33歲)在16日舉行的“2021鄧祿普體育韓國媒體日”上做出了上述表示。朴仁妃使用Xxio高爾夫球桿和Srixon高爾夫球等，得到了“鄧祿普體育韓國”的贊助。 朴仁妃表示，“正在集中進行推桿練習。”從去年12月開始在韓國國內進行訓練並準備本賽季的朴仁妃表示，“去年擊球感覺很好，為了保持這種感覺，集中進行了訓練”，“特別是集中進行了去年有點遺憾的推桿練習。為了保持壹貫的節奏感，我努力練習推桿擊球。” 朴仁妃對預定於今年7月舉行的東京奧運會也表現出了期待。貴為2016裏約奧運會金牌得主的她表示，“希望今年新型冠狀病毒肺炎疫情能有所緩和，實現兩次參加奧運會的夢想”，“如果參加奧運會，我會做好壹切準備，爭取取得好的結果。”朴仁妃計劃暫時在國內進行體力訓練和實戰訓練後前往美國。朴仁妃本賽季的首場比賽有望在從3月25日開始在美國加利福尼亞州卡爾斯巴德舉行的美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽起亞精英賽上開啟。 和朴仁妃壹起接受采訪的“坦克”崔京周(51歲)也對後輩們的東京奧運會之行充滿期待。擔任韓國男子高爾夫國家代表隊主教練的崔京周表示：“日本高爾夫球場與韓國高爾夫球場相似，可能會對韓國選手有利。從任成宰和金時元的實力來看，完全可以獲得獎牌”，“我們的選手對獎牌的集中度更高，因此這也會起到有利的作用。” 年過五十成為冠軍巡回賽成員的崔京周還表明了繼續挑戰美國職業高爾夫(PGA)巡回賽的意誌。崔京周表示：“雖然會同時進行兩個巡回賽，但是今年計劃主要集中於PGA巡回賽”，“今年想取得好成績，明年也想繼續征戰PGA巡回賽，在PGA巡回賽上變得更堅強，在冠軍巡回賽上也取得冠軍是我的夢想。”

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