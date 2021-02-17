落雞蛋大賽. February. 17, 2021 07:32. . 就像雞蛋落下來壹樣，人類的心有時也會破裂和粉碎。韓裔美國作家泰·凱勒的《易碎事物的科學》是壹部感人的小說，講述了這種破裂和粉碎的痛苦。 講述者是壹個12歲的女孩，她要參加落雞蛋的比賽。這是以6∼8年級（小學6年級∼初中2年級）學生為對象，為了獎勵科學潛力的發展而舉行的有趣的比賽。讓雞蛋從三樓掉下來，避免摔碎，就是優勝者。如果是以前，母親會很高興地幫忙，但現在不同了。幾個月前，母親就患上了抑郁癥。以前認識的母親消失去了某個地方，好像是不認識的人占據了母親的位置。女孩看到母親面無表情，認為母親拋棄了她。如果能向某人傾訴悲慘的心事，大哭壹場就好了，但少女卻把壹切都藏在心底。所以母親的抑郁癥就成了女孩的。 但她還是想奪冠。她打算用獎金去新墨西哥州買壹株鈷藍蘭花回來。雖然是錯覺，但只要有那朵花，母親就會好起來。但是，準備的雞蛋被打碎了，計劃落空了。無論怎麽努力，都無法阻止雞蛋破碎。但也許是懇切和迫切相通，母親的憂郁癥和女兒的憂郁癥開始逐漸消退。 哪裏會有沒有碎裂的生活？“心也碎了，蛋也碎了，壹切都變了，不管怎樣，我們還是繼續前進。“少女作為母親的聖誕禮物買的“韓國火焰”（韓國禮花），即像山茶在雪中開花壹樣，人是即使破碎也能綻放生命的火花的存在。也許正是因為磨難，花兒才更加美麗。這樣看來，作者是憑借《隨軍慰安婦》獲得全美圖書獎的諾拉·玉子·凱勒的女兒。與痛苦地凝視過去的痛苦的母親不同，女兒有壹雙無限溫暖地凝視著現在的眼睛。

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