連總統報告都缺失的“83萬套供應細節”. February. 17, 2021 07:31. . 文在寅總統昨天聽取國土交通部長卞彰钦的業務計劃報告時表示：“現在需要劃時代地擴大住宅供給。”卞彰钦部長就截止到2025年在首爾提供32.3萬套住宅、在全國提供83.6萬套住宅的“2·4對策”報告說：“公共主導事業的目標是在7月份選定候選地。”但報告中並未包括“在哪裏、提供多少”住宅的具體內容。 住宅供應“選址”是此次對策最讓國民好奇的內容。主要關心的問題是，在希望的地區能提供多少住宅，但如果在被選定為公共開發地的地方買了房子，就不能得到入住權，有可能成為現金清算對象。雖然沒有能力買到高價公寓，但因希望在為時已晚之前買壹套房子的需求者而交易活躍的多戶、別墅市場，在對策公布後陷入了“交易懸崖”的狀態。相反，出現了沒有再開發、重建可能性的新建公寓價格進壹步上漲的副作用。作為此次對策的試金石的首爾龍山厚巖1區公共住宅項目中，因財產權侵害問題，土地、建築物主的反對聲越來越大，預示著今後公共住宅供應不會壹帆風順。 卞彰钦部長在幾天前出演節目時表示：“（全國）20個宅地開發地區事實上已經確定，但由於地方自治團體的協商等原因遲遲未能確定。壹旦確定，將在上半年分兩三次公布。不僅是宅地開發地區，在首爾提供9.3萬套住房的公共主導的重建再開發地、建設6.8萬套住房的臨站地、準工業地，國民完全不知道在哪裏。 因此，在控制房價的急迫心理下，國土部出臺了“以虛構數字填充的對策”的批評聲也在不斷擴大。對國土部的解釋“不是在2025年之前提供住宅，而是在那時之前確保住宅用地”表示失望。還有人擔心，住宅供應越拖延，預約等待者就越多，因此全租房價格會進壹步上漲。 如果這種狀態持續下去，2·4對策的藥效將急速下降，對供給不足的不安感將再次擡頭。只要有壹兩個地方已經確定了開發計劃，政府就應該盡快公開，消除實際需求者的不安。在此過程中，如果公共主導的局限性暴露出來，就應該果斷地修改原則，即使得到民間的幫助，也要尋找提高住宅供應速度的方法。

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