繼電池之後，氫氣事業也展開合作…鄭義宣會長的寬幅步伐. February. 17, 2021 07:32. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣的寬幅步伐正在持續。鄭會長自去年10月晉升為集團會長之後，不僅擴大了現代汽車集團的新事業，還全面展開了國內產業界新事業合作討論，正在拓寬步伐。 去年5月，鄭會長與三星電子副會長李在镕會面，就汽車電池等問題進行了交談。6月和7月他分別會見LG代表具光謨和SK集團會長崔泰源，領導了“財界電池會談”。鄭會長去年11月與樂天集團會長辛東彬會面，並留下了時隔半年與國內5大集團總裁全部會面的記錄。據悉，在鄭會長和辛會長的會晤中，雙方不僅就與樂天化學在車輛新材料領域進行合作，還就在首爾江南區三成洞新建的全球商務中心(GBC)事業交換了意見。 財界評價道：“此次與浦項制鐵公司的氫氣事業合作，也是鄭會長的寬幅步伐取得的成果。”有分析認為，領導人親自出面討論合作，不惜進行“自相殘殺”式競爭和自尊心鬥爭的過去產業界文化，如今轉變為“必要時合作”的氛圍。 在將現代汽車集團轉變為Mobility企業的宏偉藍圖下，鄭會長親自站在把事業範圍擴大到氫氣•電動汽車、無人駕駛汽車、城市中心航空移動(UAM)、機器人領域等的最前線。上月24日至27日，他訪問了新加坡，會見了新加坡總理李顯龍。 壹位財界高管表示：“過去總裁們只是在經濟團體之間見面。鄭會長的舉動在上壹代集團總裁之間是很難看到的”，“他具備只要對事業有幫助，不管多少都要合作的實用主義領導粒。”

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