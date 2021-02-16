“我要當消防員”…在餐館火災初期迅速滅火的小學生. February. 16, 2021 07:21. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. “雖然火勢蔓延的樣子讓人感到害怕，但想到樓上還住著其他人，就拿起了滅火器。” 6日下午，全北金堤消防署接到了火災報告。聲音稚嫩的報警人沒有驚慌，而是用沈著冷靜的聲音向消防隊員壹壹報告了現場情況和位置。消防車快到現場時，壹名小學生正在揮手。當時現場火災已被撲滅，只有濃煙在冒。在消防隊員到達火災現場之前就迅速做出初期應對的人正是小學生鄭時律(13歲)。 當天下午，鄭某在去父母經營的餐廳時，發現冰箱附近的插座上冒出火花和煙。因為不是營業時間，餐廳只有鄭某壹人。雖然有些不知所措，但鄭某還是最先通知了母親，並撥打了119報警。現場有煤氣管道，還有裝有生啤酒的桶，很危險，但鄭某拿來了滅火器，開始滅火。15日，鄭某在與《東亞日報》的通話中表示：“看到煙氣後，我開始害怕，但想到2、3層的居民，就想著要滅火”，“即使遇到同樣的情況，我也會和當初壹樣那麽做。” 雖然火勢差點蔓延到2、3層住宅，但由於鄭某的沈著應對，沒有造成人員傷亡。全北消防本部相關人士解釋說：“據推測，這是電線短路引起的火災，如果鄭某沒有迅速采取應對措施，可能會引發大火。” 據悉，夢想成為消防員的鄭某平時與父母壹起來到地區119安全體驗館，不僅掌握了滅火器的使用方法，還掌握了心肺復蘇術等緊急狀況應對方法。安全體驗館通過體驗教育遊客應對火災、玩水安全守則等。鄭某說：“腦海中浮現出之前學到的滅火器使用方法，並迅速去滅火”，“我壹定要成為能夠救出陷入危機的人們的消防員。” 消防廳相關人士表示：“通過此次事件，我們再次確認了早期教育對安全的重要性”，“我們將繼續擴大針對孩子們和市民進行體驗的項目和空間。”

한국어