“尤文圖斯為引進孫興慜，準備了1204億韓元轉會費”. February. 16, 2021 07:21. by 金東昱 creating@donga.com. 繼西班牙豪門俱樂部皇家馬德裏隊之後，現在意大利頂級俱樂部尤文圖斯隊也希望引進孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊•照片)。如果僅從最近的轉會傳聞來看，孫興慜已經進入了世界頂級足球選手的行列。 意大利媒體《卡爾奇奧梅爾卡托報》15日報道稱，“尤文圖斯隊為了引進孫興慜，有可能處理中場球員阿倫•拉姆齊、租借到拜仁慕尼黑隊的邊鋒道格拉斯•科斯塔、進攻中場費德裏科•貝爾納德斯基等。”該媒體表示，尤文圖斯隊為了引進孫興慜，計劃處理現有球員，準備9000萬歐元(約1204億韓元)的轉會資金。如果孫興慜轉會到尤文圖斯隊，就可以與平時成為自己偶像的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多同吃壹鍋飯。 孫興慜與頂級俱樂部之間傳出轉會緋聞已經不是第壹次。1月，西班牙媒體曾報道說：“皇家馬德裏隊為了引進孫興慜，準備提出初次報價7000萬歐元(約936億韓元)。”此外，英國媒體《court offside》10日還選出了利物浦的招牌明星穆罕默德•薩拉赫在2023年離開球隊時，利物浦可以引進的5名前鋒，並將孫興慜列為候選人。 轉會費專門網站“轉會市場”13日計算了孫興慜的轉會市場價值8100萬英鎊(約1240億韓元)。其價值排名世界第12位。該媒體根據選手的職業經歷、年齡、能力值、合同期限等來評價球員的價值。 孫興慜正在與托特納姆熱刺隊協商續約事宜。英國當地報道稱，雙方約定了隊內最高薪資待遇，但由於新型冠狀病毒肺炎疫情導致財政惡化，續約的宣布壹再被推遲。

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