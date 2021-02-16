三星重工業中標5艘LNG推進集裝箱船. February. 16, 2021 07:21. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 三星重工業15日表示，公司承攬到了高達7812億韓元規模的船舶訂單。 此次承攬的貨物是亞洲船東公司招標的5艘液化天然氣(LNG)推進集裝箱船。這是三星重工業今年公示的最大單筆訂單金額。到目前為止，三星重工業今年已承攬到13億美元(約1.4322萬億韓元)的訂單，完成了今年承攬目標(78億美元)的17%。 LNG推進船舶排放的硫酸化物、二氧化碳等大氣汙染物質較少，符合世界環境規制標準。三星重工業計劃將自行開發的燃料減排裝置、智能船舶系統“SVESSEL”搭載在相關船舶上。SVESSEL不僅計算船舶最佳航行航線，還能自行進行船舶燃料消耗檢測、性能診斷等，不僅可以在船舶內部，在陸地上也能知道相關內容。

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