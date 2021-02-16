融入管弦樂聲音的童謠專輯聽起來有何感受？. February. 16, 2021 07:22. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 《想念哥哥》、《樹葉船》、《通往果樹園之路》、《媽媽呀，姐姐呀》……韓國人都熟悉的童謠，用管弦樂的多種音色穿上了清爽的新衣服。韓國交響樂團最近推出了童謠專輯《故鄉的春天》(照片)。 日本帝國主義強占時期失去祖國的痛苦壹定會抱緊。的童謠開始重視‘壹勺大醬’的2000年創作童謠100年,動搖了16首歌曲。由鄭致溶指揮，女高音任善惠、男高音約翰•諾阿、鋼琴家文政宰、口琴演奏家朴鐘成參加了演奏。金澤洙、羅實仁、朴龍斌、安成敏、吳恩哲、李龍錫等在從傳統管弦樂團到劇音樂、廣播音樂等領域活躍的6名年輕作曲家負責編曲。 從第壹首歌《想念哥哥》開始，草香飄蕩在大氣中，像夢壹樣充滿春天的感覺。在每首歌中，都突出了管樂器等各種管弦樂樂器的音色的個性，脫離了以往童謠中聽過的基本和音框架，加入了散發著獨特香氣的和音。 金澤洙編曲的《故鄉的春天》在第二節之後像歐洲的巴洛克詠嘆調壹樣重新詮釋旋律，別具壹格。女高音歌唱家任善惠擅長的口哨聲也加入了其中。在李龍錫編曲的《黃昏》中，小號和單簧管繼承了像圓號做夢壹樣開始的旋律，在平靜的弦背景和音中展現了仿佛看到實際晚霞的幻想。 整體來說，比起“可以跟著唱”的編曲，更註重“新聽”的體驗，為管弦樂的多種魅力而精心布置。在《想念哥哥》、《通往果樹園之路》、《島上的孩子》中，口琴強調了符合韓國近代形象的朦朧情趣。《臉》、《星星》還單獨刊登了僅用管弦樂團演奏的曲目。 韓國交響樂團表示，“為了向因新型冠狀病毒肺炎疫情而經歷艱難時期的我們所有人獻上充滿童謠的安慰和治愈的力量，策劃了專輯。歌詞中包含的清澈的情緒和溫暖融入了管弦樂的聲音中。”

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