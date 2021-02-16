日俄戰爭的犧牲者. February. 16, 2021 07:22. . 19世紀末，日本在日清戰爭中獲勝，割取遼東半島後，沙俄通過所謂“三國幹涉”撤消了這壹措施，自己占領了遼東半島，並開始把旅順港變成要塞。憤怒的日本做好與沙俄壹戰的準備，投入到增強軍備的工作中。從那時起的10年時間裏，通過用投資當時貨幣7億日元以上，軍費增加了10倍。 沙俄也沒有閑著。第三國觀察者認為，沙俄和日本的戰爭只是時間問題。問題在於沙俄的時間。從地理位置上看，沙俄在滿洲地區投入軍隊遠比日本困難。這樣就需要付出幾倍的努力，雖然認識到危機，但卻把危機的時間拉得更遠了。沙俄極其低估了日本的軍事力量。“日本的軍事力量比歐洲最弱的國家要弱。他們在學德軍的模式，但成績並不理想。” 沙俄放松了警惕，腐敗趁虛而入。旅順要塞浪費了天文數字的資金。沙俄艦隊雖然表現出色，但以節約費用為由沒有正常進行訓練。沙俄軍隊司令這樣說。“我們的水兵是世界第壹。但（從不訓練）不會發射炮彈。” 日本抓住老朽遲緩的帝國的弱點，在日俄戰爭中取得了勝利。雖然日本已成長為強國，但在利用勝利教訓方面犯了錯誤。沒有反省沙俄戰敗的教訓，只為自己的勝利因素所感動。這同過分的宣傳政策結合在壹起，就陷入了自我催眠。例如，雖然魯莽的突擊戰付出了巨大犧牲，卻美化為在世界上只有日本軍隊才能做到的戰鬥方式。自我錯覺持續半個世紀之久，在太平洋戰爭中釀成悲劇。 無視失敗的敵人，陶醉於自己的勝利，必定害了自己。為了下次的勝利要尊敬敵人，嚴格要求自己。問題是這樣做就不能進行宣傳鼓動。把宣傳鼓動錯以為真，不長眼睛的刀子會傷及無辜，結果害了自己。

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