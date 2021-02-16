LG與SK的電池爭端，國家未來競爭力取決於後續協議. February. 16, 2021 07:22. . 美國國際貿易委員會當地時間本月10日在LG能源解決方案以SK創新為對象提起的“電動汽車電池商業秘密侵害訴訟”中，認定了SK創新侵害商業秘密，判決全面禁止其在今後10年內在美國國內生產和進口電池。在長達60天的總統審議期間，如果約瑟夫·拜登總統不行使否決權，此次判決將立即生效。 到目前為止，美國總統對國際貿易委員會的判決行使否決權的事例極少。因此，產業界的關註焦點集中在審議期間（60天）兩家公司能否達成協議。之所以關註兩家公司的協議，是因為此次判決的影響廣泛，而且電池作為韓國未來的飯碗產業具有重要的意義。 據推測，2030年全世界電動汽車用電池的市場規模約215萬億韓元。兩家公司和三星SDI等韓國三家公司去年在世界市場上的競爭力達到34.7%。和中國CATL爭奪占有率第壹的LG能源解決方案在技術方面被評為世界第壹。SK創新也在忠南瑞山和美國佐治亞州建設工廠，正在瞄準全球領先地位。但中國和日本企業的牽制不容忽視，“歐洲電池聯盟”也開始在地區內實現自給自足。 在兩家公司之間的爭端中，不僅是美國州政府之間的利害關系，而且與大眾、福特、起亞等汽車企業之間的供應鏈構成問題也錯綜復雜地交織在壹起。如果兩家公司之間的糾紛成為沒有任何實際利益的自尊心對決，那麽有可能只會讓中國等外國企業獲得漁翁之利。無論如何都要避免這種最壞的結果。 在外國，同樣國籍的跨國企業之間也存在爭端。但是，在左右國家未來的核心問題上，在展開“善意競爭”的同時，考慮到國家利益進行戰略合作或妥協是很普遍的。LG和SK應認識到，此次爭端不僅是兩家公司的問題，而且對整個未來產業競爭力將產生巨大的影響。最重要的是啟動具有實際決定權、可以開誠布公地交換意見的對話渠道。兩家公司都能實現雙贏的合理解決方法，只有通過真誠的對話才能找到。

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