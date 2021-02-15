飯店-酒店營業時間延長至晚上10點的“依據是什麽”？. February. 15, 2021 07:33. by 朴鐘敏記者•李相煥記者 return20@donga.com. 首都圈保持社交距離的等級從15日開始放寬到第二階段，飯店和酒店等的營業限制延長到晚上10點，但個體工商戶反駁稱，“沒有明確的依據，效果也不明確。” 全國個體工商戶緊急對策委員會(個體工商戶緊急對策委員會)13日發表立場，就延長營業時間1小時譴責說：“這是沒有科學依據的權宜之計。”個體工商戶緊急對策委員會發言人金鐘民表示，“個體工商戶不發出聲音，政府就維持限制，反對的話就解綁松開壹點點，這種情況在反復上演。營業時間延長至晚上10點，是否會對防疫有所幫助，應該提供科學根據。” 飲食店啤酒屋緊急對策委員會指出各行業的差別。李基恩會長不滿地說：“網吧可以不受限制地營業等與其他行業差別對待的放寬措施讓人難以接受”，“雖然向防疫當局提議‘不限制時間，只限制單位面積的人員數量不就行了嗎’，但是對方完全沒有接受。” 網吧個體戶們也大聲疾呼：“雖然營業限制被取消了，但是根本性的問題還沒有得到解決。”全國PC咖啡店對策聯合會會長金基洪表示：“保持社交距離等級下調至第二階段，只是解除了營業限制而已。實質性的難關依然存在”，“如果新型冠狀病毒肺炎疫情再次擴散，保持社交距離等級提高，雇傭打工者等痼疾將再次發生。” 個體工商戶計劃繼續通過集體行動來告知他們目前所面臨的困難。個體工商戶緊急對策委員會表示：“將在16日防疫當局提議召開的座談會上敦促出臺合理適用防疫標準的方案。”

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