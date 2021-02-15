韓國政府高層官員：“恢復韓日關系優先於南北關系”. February. 15, 2021 07:32. by 崔智善記者、朴孝睦記者 aurinko@donga.com,tree624@donga.com. 據悉，文在寅政府將恢復韓日關系視為任期末外交戰略的首要課題，並正在討論為恢復南北關系首先改善韓日關系的構想。也就是說，由於美國政府強調在朝鮮、中國問題上韓美日三角合作的重要性，並要求改善韓日關系，韓國政府判斷，只有先解決韓日關系，才能與拜登政府協調對朝政策。 韓國政府壹名高層官員14日表示：“相比恢復南北關系，首先應該恢復韓日關系。目前韓國外交安全必須盡快解決的課題就是恢復韓日關系。”據有關人士透露，由此，韓國政府負責官員在與拜登政府進行溝通的過程中首先表示，韓國將參與韓美日三角合作，並解釋韓國為改善韓日關系所做的努力，希望美國也為改善韓日關系發揮作用。 據外交部透露，在這種情況下，韓國外交部長鄭義溶和美國國務卿安東尼·布林肯12日通電話時表示：“雙方壹致認為，持續開展韓美日合作十分重要。”美國國務院當天在介紹通話內容時表示：“布林肯強調了持續開展韓美日合作的重要性。” 國務院發言人室相關人士當地時間11日對“美國之音”電臺說：“韓國和日本之間目前存在的緊張局面令人遺憾。拜登政府不僅加強美國與同盟的關系，也在加強同盟之間的關系。沒有比韓日關系更重要的了。”

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