執政黨只在推進善心性“普遍發放”上浪費時間的第四次災難補貼. February. 15, 2021 07:32. . 韓國政府和執政黨昨天在高層執政黨、政府、青瓦臺會議上決定，首先向私營業者和小工商業者等損失嚴重的行業和階層支援針對新冠疫情的第四次災難補貼。曾提出全民發放災難補貼問題的共同民主黨代表（黨首）李洛淵表示：“將要求政府更廣泛、更厚重地發放量身定制型支援。”由此，第四次災難補貼將是“定制型支援”，但規模將比第二、第三次支援時的7.8萬億韓元和9.3萬億韓元規模更大。 就第四次災難補貼，從2月初開始，執政圈核心領導層的信息就沒有得到協調，混亂局面持續擴大。李洛淵表示，“將同時討論定制型支援和全民支援”，而經濟副總理洪楠基則反駁說，“國家財政不是聚寶盆”。需要迅速整理黨政之間混亂局面的文在寅總統以“財政能夠承受的範圍”的模糊語法，壹段時間內表現出似乎對此放置不理的樣子。政府和執政黨經過2周左右的混亂之後，最終確定了“選擇性支援”的方向，但對於急需現金的私營業者等的處境來說，這無疑是浪費了時間。 共同民主黨院內代表金泰年表示：“為提振內需而發放的災難補貼，將視新冠疫情穩定情況進行討論。”這並不是結束有關全民發放災難補貼的討論，而是要進壹步觀察新冠疫情防控情況後再進行討論。但考慮到接近1000萬億韓元的國家債務規模，向全民發放災難補貼的方案今後也應慎重考慮。這是因為，韓國開發研究院等經濟研究所也接連發表分析意見稱，“相比普遍性發放，選擇性援助的效果更大”，提振內需經濟的效果並不明顯。 政府和執政黨表示，最晚將於3月後半期發放定制型第四次災難補貼。在4月7日即將舉行首爾、釜山市長補選之際，可能會引發“意在選舉”的誤會，因此應該完全不要考慮選舉日程，對發放對象和規模進行精巧的設計，尋找迅速發放的方法。

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