頂著重力. February. 15, 2021 07:33. . “小時候父親曾解釋過，如果白糖袋掉了，即使地面和袋裝稍微晃動，也會向同壹方向移動。”——馬特·蘭德爾《眾山之王》 這本書概括了哥倫比亞人氣運動——騎自行車的本質。比較不為人知的國家之壹哥倫比亞，隨著哥倫比亞選手20世紀80年代首次進軍在歐洲舉行的自行車比賽，開始逐漸在多個領域顯示出存在感。越來越多的人開始關註哥倫比亞，關註這壹過程的哥倫比亞國民以自行車選手獲得的靈感培養了挑戰所有事情的精神。 對哥倫比亞人來說，自行車不是單純的體育項目，而是培養自信心並擁有新的思考方式的運動。這說明自行車對哥倫比亞產生的力量有多大。能行駛在美麗的哥倫比亞的鄉村道路、接受安第斯山脈祝福的山路的自行車，也是以最可以持續的方式連接人類和環境的方法。 騎過自行車的人都知道。騎自行車時，特別是遇到巨大而雄偉的山嶽地帶，就應該頂著重力，不斷地蹬著踏板前進。因此可以說，騎自行車並不單純是選手之間競爭的行為，也是人類這壹脆弱的存在挑戰巨大的自然力量的意義。 每當騎自行車時，往往也會出現“只完成我的極限的壹半，想要放棄”的瞬間。但在用精神力量扛過重力，打破自己的極限，並取得100%的成績時，才會感到無比自豪。感覺什麽都可以做到。這是讓人意識到正朝著與世界同壹方向前進的瞬間。好象正是因為這種魅力，才會不斷去騎自行車。

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