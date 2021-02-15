Coupang金範錫議長擁有每股29倍投票權的“超級股票”. February. 15, 2021 07:34. by 金夏景記者 whatsup@donga.com. Coupang創始人金範錫議長表示，Coupang在美國紐約股市上市後，每股可以行使29個投票權(表決權)。其宗旨是通過所謂的“等級表決權”，穩定地維持經營權。 14日，據Coupang透露，金議長將單獨持有相當於每股29倍表決權的ClassB股份。這意味著金議長持有了只要擁有1%的Coupang股份就能行使29%的影響力，以維持實際經營權的“超級股票”，與行使每股壹票股東權利的普通股ClassA形成了鮮明的對比。但是，如果金議長出售或贈與、繼承該股份，等級表決權將變為無效。 等級表決權是指賦予創業者或首席執行官(CEO)等擁有的股票比普通股更多的表決權，可以對抗敵對性收購合並或投機資本幹涉經營權等，為穩定的公司運營提供後盾。雖然財界不斷有人建議，為捍衛經營權應該引入等級表決權，但每次都因對企業的特惠是非而受挫。壹些人分析說，金議長是為了保障在國內股市不允許的等級表決權，才選擇在美國股市上市，而不是在韓國上市。 據此次申報表顯示，金議長去年包括88.6萬多美元的年薪(9.8億韓元)和股票形式獎金(股票期權•退休後壹定時間後根據規定的計劃通過股份得到的壹種獎金)在內，總收入達1434.1229美元(約158億韓元)。

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