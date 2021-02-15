太極旗“再次”飄揚… 國內名作掀起超高畫質重映之風. February. 15, 2021 07:33. by 金哉希 jetti@donga.com. 聚集了1174.6萬多名觀眾，在韓國電影中第二個突破1000萬觀眾的姜帝圭導演的《太極旗飄揚》(2004年)將於3月在CGV重新上映。Remastering(重新灌錄)專門企業“Contents Zone(內容區)”進行了復原工作，以4K超高畫質(UHD•3840×2160)分辨率重新上映。重新灌錄是指改善“Master”(原件)的畫質及音質上的問題，以更好的品質再生產的工作。 《太極旗飄揚》時隔17年之後將再次與觀眾見面，得益於以“再次推出優秀韓國電影”為宗旨的內容區代表張誌旭多年來壹直推動重新上映。張代表從7年前開始，確保了1980~2000年代初期韓國電影的二次版權，進行了重新灌錄。張代表說：“用膠卷拍攝的電影可以用4K、8K的分辨率重新灌錄。《太極旗飄揚》用4K掃描膠卷，正在準備復原工作”，“在因新型冠狀病毒肺炎疫情而推遲新作上映的情況下，期待韓國名作的重新上映能成為劇場街幹旱的及時雨。” 對於《太極旗飄揚》，從去年開始在影迷中出現了“沒有辦法看這部電影”的聲音。因為擁有《太極旗飄揚》版權的電影公司“姜帝圭電影”關門後，版權持有公司發生了改變，在IPTV、VOD、在線視頻服務(OTT)等電影服務平臺任何地方都看不到這部電影。目前擁有電影版權的“株式會社Big Picture”和內容區公司簽訂版權合約後，在劇場上映的同時，還可以在OTT平臺Wave和IPTV觀看電影。Big Picture是由姜帝圭導演的姐姐擔任代表的電影公司。 以《太極旗飄揚》為開端，40多部韓國電影正在準備重新上映。接過《太極旗飄揚》接力棒的作品有《哭泣的鸚鵡》(1981年)、《布谷鳥也在夜晚哭泣嗎》(1980年)、《咨女木》(1984年)。這三部影片都是被評價為引領了20世紀60年代韓國電影的文藝復興的鄭鎮宇導演的作品。《布谷鳥也在夜晚哭泣嗎》是斬獲了包括大鐘獎優秀作品獎和男女主演獎在內的9個獎項的經典作品。以無法生育的女性的借腹生子為題材的《咨女木》獲得了大鐘獎最優秀作品獎和導演獎。《哭泣的鸚鵡》則讓演員丁允姬獲得了大鐘獎和百想藝術大賞最佳女主角獎。張代表說：“三部作品在當今社會雖然有著色情電影般的形象，但都是在國內外電影節上獲獎，作品性得到認可的電影。為了向千喜壹代觀眾展示被遺忘的經典，決定重新灌錄。” 內容區公司計劃重新灌錄姜帝圭電影公司制作的《銀杏樹床》、《不忠》、《夢精記》等作品，在CGV上亮相。20世紀80~90年代色情電影的代名詞《愛瑪夫人》第1~4部、《深藍色的夜晚》(1985年)、《冬之旅》(1986年)、《下雨天的水彩畫》(1989年)、《豬掉進井裏的日子》(1996年)等也在推進重新上映。

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