韓國批準給高齡層接種阿斯利康疫苗，諾瓦疫苗將於下周簽約. February. 11, 2021 08:59. by 李智雲記者、李美智記者 easy@donga.com,image@donga.com. 韓國食品醫藥品安全處10日批準允許使用英國阿斯利康公司開發的新冠疫苗。對象是18歲以上的成年人。其中也包括65歲以上的高齡層。不過，對於高齡者，食藥處建議“慎重接種”。這是因為雖然在所有年齡段都確認了安全性和壹定的效果，但是高齡層的臨床試驗事例仍然不足。 韓國政府正在推進的引進2000萬人份美國諾瓦疫苗的計劃預計將在春節長假之後敲定。政府有關人士表示：“下周壹（15日）將結束諾瓦疫苗的合同程序。”諾瓦疫苗是SK生命科學通過技術轉讓生產的。預計最快將於5月引進。

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