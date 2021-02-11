美國研究報告：“韓日關系數十年來最差……美日協調減弱”. February. 11, 2021 08:59. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國議會調查局最近就韓日關系評價說：“惡化到幾十年來的最低水平，正在減弱韓美日三國的政策協調。”美國國務院內部甚至有言論稱，如果韓日關系得不到改善，美國將把韓國排除在外，致力於與日本的雙邊關系和“四邊機制(美國、日本、澳大利亞、印度)”。 議會調查局在本月初就美日關系更新的報告中分析說：“由於日本過去殖民統治帶來的敏感歷史問題，韓日關系持續緊張。2018年以來，這種關系創下了數十年來的最低值。”報告指出：“包括2018年和2019年的貿易、安全、歷史相關爭論在內，兩國政府采取的壹系列措施和報復應對手段導致兩國關系急劇惡化。這削弱了韓美日政策協調。” 報告就美日關系表示：“日本尤其是美國在安全和貿易領域的重要夥伴。共同的安全目標從應對日益強大的中國挑戰到應對朝鮮威脅，多種多樣。”拜登政府高級官員當地時間9日就韓日關系對本報警告稱：“如果韓國停留在過去的歷史，不向前走，拜登政府人士可能會放棄對韓國作為夥伴的期待。”

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