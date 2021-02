BTS將登上美國MTV招牌節目“Unplugged”舞臺. February. 11, 2021 08:59. by 林熙允記者 imi@donga.com. 防彈少年團將出演美國著名演唱會節目《MTV Unplugged》。 9日(當地時間),據Billboard網站等當地媒體透露,防彈少年團將於23日晚9時(韓國時間24日上午11時)登上美國音樂專門廣播MTV播出的“Unplugged”舞臺。MTV預告說:“防彈少年團將把熱門歌曲和專輯《BE》的收錄曲以全新的版本向粉絲們展示。”防彈少年團沒有前往美國當地,而是在首爾拍攝演出場面。美國MTV將接收該畫面,向全世界播出。雖然歌曲尚未公開,但像《Dynamite》、《Life Goes On》、《Boy With Luv》等防彈少年團最近的熱門歌曲很有可能穿上新的編曲衣服。從1989年開始播出的《MTV Unplugged》是MTV的招牌節目之壹。每集由壹個團體出演,播放代表曲,用木吉他等原聲樂器代替電吉他或電子合成器,帶來新鮮的版本。為了給大家聽自然的音響,演出將以拔掉電插頭的“Unplugged(不插電)”方式進行。此前,涅盤樂隊、埃裏克•克萊普頓、鮑勃•迪倫、瑪麗亞•凱莉等美國當地的代表明星們都登上過該舞臺。這其中壹部分的實況唱片或影像制品被選為現場演唱名專輯。

