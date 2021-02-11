孫興慜：“結婚？成為最佳球員之後”. February. 11, 2021 09:00. by 金東昱 creating@donga.com. “孫興慜要結婚嗎？不，大概以後吧。” 國際奧林匹克委員會(IOC)運營的奧林匹克頻道10日以“與孫興慜有關的8個有趣的事實”為主題，集中報道了孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)的昨天和今天。 最先提到的事實是孫興慜小時候和足球選手出身的父親壹起每天訓練4個小時。孫興慜表示，“從我開始走路時起，(父親)就讓我踢球。”與長大成人就會獨立的西歐不同，現在和父親、母親在壹起的樣子看起來似乎也很新鮮。奧林匹克頻道在報道這壹事實的同時傳達了孫興慜的發言，“父母在旁邊幫助我，支持我踢足球。父母放棄自己的生活，為了幫助我來到了這裏(英國)。” 粉絲們最關心的事實就是“孫興慜何時結婚”。孫興慜與其他在較早年齡結婚的海外足球選手不同，目前尚未結婚。孫興慜表示，“我想在最高水平的聯賽和比賽中踢球，想成為最好的球員”，“退役後或33、34歲後，我將與妻子、孩子等家人壹起度過很長時間。” 奧林匹克頻道還關註了孫興慜比防彈少年團(BTS)的影響力大的事實。該頻道提到了文化體育觀光部和韓國體育政策科學院去年12月發表的報告書，表示：“孫興慜的經濟效果比BTS更大”，“他的經濟效果推算為1.9885萬億韓元，高於BTS的1.7125萬億韓元。” 得益於孫興慜效應，韓國的熱刺球迷多於英國的熱刺球迷的事實也引人註目。奧林匹克頻道表示：“據路透社報道，韓國有5200萬人口，其中16~69歲的韓國人中有21.4%是托特納姆熱刺隊的球迷，這壹數字約為1100萬人”，“得益於孫興慜這位明星球員，托特納姆熱刺隊在韓國取得了積極的效果。”此外，該頻道還介紹了托特納姆熱刺隊的鐵桿球迷、英國歌手德克倫•麥凱納從孫興慜那裏得到靈感創作《Sonny》(孫興慜的愛稱)並打算收錄在專輯中的故事、為了專心踢球，16歲輟學並加入德國漢堡青年隊、2016裏約奧運會男子足球8強被淘汰後流淚的故事等。

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