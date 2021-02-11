任期壹年的補選，近乎“國土大改造”的荒唐公約泛濫. February. 11, 2021 09:00. by 鄭用寬 yongari@donga.com. 面對4月7日首爾和釜山市長的補選，朝野雙方紛紛發表需要巨額費用的荒唐的開發承諾和傾囊相助的承諾。從接續完成1年零3個多月任期的市長選舉預選階段開始，甚至出現了接近國土改造的承諾。在首爾，是“將江邊北路和奧林匹克大路的三分之壹用人工地基覆蓋起來，建設公共住宅”（共同民主黨競選人禹相虎），“首爾將變成21個多核城市，21分鐘的緊湊型城市。將打造垂直花園”（共同民主黨競選人朴映宣）等，競選承諾的實現可能性和經濟妥當性引發了爭議。 “5年內將提供74.6萬套住宅”（國民之黨競選人安哲秀）、“5年內將提供36萬套住宅”（“國民力量”黨競選人吳世勛）等在野黨候選人的住宅供應方案也只是目標值不同，至於在哪塊土地上如何建造，缺乏具體內容。在這種情況下，“國民力量”黨競選人趙恩熙主張，朴映宣的多核城市競選承諾和“京釜高速公路首爾區間地下化”競選承諾原本就是自己的想法，而朴映宣方面則反駁說“概念不同”，甚至引發了剽竊爭議。 善願性公約競爭也非常激烈。“在首爾結婚生子時，最多將給予1.17億韓元的補貼費”（“國民力量”黨競選人羅卿媛）的競選承諾就是代表性例子。攻擊羅卿媛的其他候選人也推出了與政府支援不同的“壹筆發放小工商業者災難補貼費”“照看孫子孫女津貼”等現金性福利承諾。 在釜山地區，則在中央黨層面針對恢復地區經濟展開大規模開發公約競爭。共同民主黨表示：“將把嘉德島新機場建設成不可逆轉的國策事業。”“國民力量”黨也在贊成加德島新機場的情況下，宣布推進韓日海底隧道。在個別候選人的立場上，也出現了很多實現可能性沒有擔保的承諾。 即使此次選出的團體長在明年6月的地方選舉中再次當選，這些承諾也有很多不能在壹年預算分別為40萬億韓元和12萬億韓元左右的首爾市和釜山市層面解決。也就是說，很有可能只是讓國民對首爾和釜山市民的開發利益和各種補貼充滿期待。選民們應該洞察，這些承諾只不過是提高瞬間認知度和支持率、在競選中占據有利位置的選舉戰術，才能選出像模像樣的自治團體長。

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