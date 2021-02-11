讀書的媽媽. February. 11, 2021 09:00. . 媽媽只要其存在，就會得到安慰，成為力量。但世上所有的母親不可能都是犧牲和愛情的代名詞。被子女記住的媽媽的樣子也各不相同。丹麥印象主義畫家安娜•安切爾經常畫媽媽讀書的樣子。實際上，畫家的媽媽壹生都和書親近。對於母親來說，書意味著什麽呢？ 在丹麥最北端的漁村斯卡根出生長大的安切爾之所以能夠成為國際上成功的畫家，多虧了具有犧牲精神的媽媽。與旅館主人結婚生下6個孩子的母親，唯獨給了小女兒安切爾無私的愛。在女性無法接受正規美術教育的時期，媽媽為了發揮女兒的才能，將她送到了私立美術學校，安切爾可以像男性畫家壹樣去巴黎留學。但是，自從與同僚畫家米凱爾•安切爾結婚後，首次面臨危機。教畫畫的老師也建議說：“現在放棄畫具，忠實於家庭生活。”但是安切爾在生產後更加活躍，通過海外展覽取得了更大的成就。在媽媽的幫助下，她可以自由地完成家務和育兒。為了確保畫家女兒的工作時間，媽媽讓女兒在旅館食堂吃飯，還自告奮勇地攬起了孫女的保育工作。丈夫去世後，她和兒子壹起負責經營旅館，忙活到70歲還照顧子女，經常壹邊祈禱壹邊讀書。安切爾把母親的樣子用畫幅記錄了下來。畫中的老母親坐在陽光明媚的藍色房間裏，專心讀書。雖然已經83歲了，但依然精神矍鑠。 壹輩子只生活在漁村的媽媽，壹定是通過書夢想著另壹個世界而旅行的。雖然自己為了家人做出了極大的犧牲，但是能夠支持女兒的夢想並支持她，可能是希望子女在更廣闊的世界裏更加幸福。老母親看著繼女兒之後孫女也成為畫家，壹直活到90歲才安心地閉上了眼睛。

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