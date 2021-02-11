美國國會參議院：“彈核前總統的程序符合憲法”. February. 11, 2021 09:00. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 美國國會參議院對前任總統彈核審判做出符合憲法的決定，承認了程序上的正當性。至此，就上月沖擊國會大廈事件涉嫌煽動內亂的美國前總統特朗普的第二次彈核審理將正式開始。 《紐約時報》9日報道說，在進行特朗普彈核案審理前，參議院就彈核前總統是否符合憲法進行了表決，結果以56比44做出了符合憲法的決定。民主黨和共和黨在100個參議院席位中各擁有50個席位。共和黨中有6人叛離，投了符合憲法的票。但特朗普實際上被彈核的可能性很小。如果要得到彈核所需的三分之二的贊成票，共和黨至少要出現17張反叛票，但預計很難實現。 在當天表決前，眾議院彈核案委員團和特朗普前總統的律師團展開了長達4個小時的攻防戰。彈核團出示了成為彈核依據的沖擊國會大廈事件當時示威隊行使暴力場面的長達13分鐘的視頻。 擔任彈核團主席的眾議院議員傑米•拉斯金甚至公開了在大兒子自殺身亡後，因沖擊國會大廈事件險些失去小女兒和女婿的家族史。示威者們沖擊國會大廈事件發生的上月6日，是因憂郁癥自殺的拉斯金之子托米的葬禮舉行第二天。他的小女兒塔比沙和大女婿為給拉斯金助壹臂之力造訪國會，而此時發生了沖擊國會大廈的事件。拉斯金呼籲通過彈核案稱：“女兒和女婿逃往議會辦公室，設置路障躲藏起來後，認為自己可以喪命，給心愛的人發送了最後的告別短信和電話。由於沖擊國會大廈事件，多人失去了生命。這不能成為我們的未來。” 以脫下上衣、頭戴角帽、臉上塗有油漆的狀態沖擊國會大廈而備受關註的QANON會員傑科布•錢斯利發表聲明說：“對於沖擊國會大廈壹事，我深感後悔。很抱歉讓其他人感到恐懼。”他強烈抨擊特朗普稱：“對特朗普前總統非常失望。他不是值得尊敬的人。”錢斯利因涉嫌非法侵入、制造騷亂而被拘留。 參議院計劃從10日開始不分休息日，每天進行審理。美國有線電視新聞網（CNN）報道說，如果沒有證人審問，審理將在13日結束，最快將於14日或15日進行最終彈核投票。

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