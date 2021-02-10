金成女：“打破女演員固有觀念的時候最開心”. February. 10, 2021 07:28. by 金基潤記者 pep@donga.com. 精通人間所有學問的老學者浮士德。雖然他自負如果獲得洞悉宇宙的真理，就可以改變人間，但他很快就陷入了虛無主義。惡魔梅菲斯托悄悄接近了他富有的靈魂。給妳熱情，把靈魂賣給我。對於“要簽定契約嗎？”的提議，浮士德的回答是“當然！”神究竟能否給“金成女浮士德”救援的機會？ “庭院戲女王”金成女(71歲，音譯)將在26日開幕的國立劇團的新作《浮士德結局》中作為浮士德博士回歸。這是她時隔4年再次登上新作舞臺。在韓國國內，首次由女性擔任浮士德角色，備受關註。8日，在首爾龍山區國立劇團見到的她說：“在女演員看來，浮士德是壹個令人眼饞的角色。演技人生30年後機會終於來了”，“請不要當成‘女浮士德’，就看作是‘金成女浮士德’吧。” 作品原定於去年4月開幕，但由於她在練習室肩部受傷，再加上新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情的擴散，最終流產。她說：“如果說去年是充滿熱情的狀態，那麽現在我正在冷靜地審視作品。結果，對‘浮士德博士’來說，狀況更好。” 該劇由趙光華導演親自改編。在保持大框架的情況下，將歌德的原作壓縮到115分鐘。 浮士德博士除了苦惱的場面之外，還將其刻畫成了溫柔愉快的人物，而梅菲斯托(朴完圭飾)則被刻畫了充滿調皮的可愛惡魔。金成女表示：“如果只傳達經典作品的本質，那麽與大眾接觸的方法論多少會有所改變”，“打盹兒的人是絕對沒有的。”這與從2012年開始擔任國立唱劇團藝術總監7年，同時掌握唱本質和戲劇大眾性的她的藝術理論相吻合。 扮演男性老學者的她的樣子也許多少有些神奇，但她實際上對扮演男性有獨到見解。“喜歡打破固有觀念”的她在過去的庭院戲《洪吉童傳》中出演“洪吉童”，在《哈姆雷特》中出演“霍雷肖”。腹部發聲就像將軍的號令聲，但很快就會變成悠揚的聲音。在單人劇中獨自飾演30多個角色的“變身鬼才”。 金成女表示：“如果說有壹生榜樣的話，那不是人而是盤索裏”，“在壹部作品中從春香到卞使道，國樂必須消化所有東西，這是我堅實的演技和聲音的基礎。”接著她笑著說：“在導演看來，男子裝扮似乎也暗暗有適合自己的影響。我也想親眼看看自己在舞臺上的樣子。” 在現實世界裏，她也像變色龍壹樣經常變身。話劇演員、庭院戲女王、藝術行政家、教授等修飾語與演藝人生壹樣積累。雖然變身了很多次，但她並沒有放棄“完美演技”的願望。但是這次練習中也有了壹些變化。“看到浮士德博士就像我的人生壹樣。追求完美，但終究無法達到，這不就是人類嗎？” 原著戲曲和作品的最大區別是結局。原作中浮士德雖然從神那裏得到救援，但在此次作品中，她拒絕了神賜予的機會，為了自己負責選擇了地獄行。她說：“在人性被抹殺的今天，作品是向不履行自己責任的人傳達的壹聲呵斥。”劇中最後壹章，站在神和梅菲斯托面前的“金成女浮士德”高聲吶喊。“我要下地獄。”

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