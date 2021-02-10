比特幣歷史上首次突破5000萬韓元大關. February. 10, 2021 07:28. by 金自賢記者 zion37@donga.com. 虛擬貨幣比特幣的國際價格歷史上首次突破了5萬美元大關。韓國國內價格也首次超過了5000萬韓元。 隨著美國電動汽車公司特斯拉宣布進行大規模投資，且今後還將允許車輛購買結算，分析認為，這反映了比特幣的制度圈落實將提前的期待。但是對過度的變動性和泡沫的擔憂依然很大。 據全球虛擬資產信息網站CoinDesk9日透露，截至當天下午4時，比特幣以4.7956.12萬美元成交。這比前壹天暴漲22.27%，連日刷新歷史最高值。在“Bithumb”“Upbit”等國內虛擬貨幣交易所，比特幣的價格也上漲超過10%，歷史上首次突破5000萬韓元。在“Upbit”網上，比特幣的24小時交易金額截至下午4時30分達到1.5萬億韓元。 特斯拉當地時間8日宣布，購買了15億美元（約合1.7萬億韓元）規模的比特幣。這相當於特斯拉擁有的資產的7.7%。特斯拉表示：“這是為了使現金收益多樣化，使資產的靈活性最大化。期待在不久的將來，作為我們產品的結算手段，能夠開始接收比特幣。” 特斯拉的創業者埃隆·馬斯克是代表性的虛擬貨幣擁護者。他在上個月將推特賬號的自我介紹改為“#bitcoin（比特幣）”，並寫道：“回想起來，那（比特幣）是不可避免的。”他不久前在社交媒體上公開表示：“我是比特幣的支持者。比特幣正處於被現有金融圈廣泛接受的前壹階段。” 特斯拉將此次投資的宗旨解釋為現金收益多樣化，但有人分析說，可能不會以單純投資為目的購買比特幣。SK證券研究員韓大勛表示：“特斯拉有望躍升為利用行駛數據等的大數據平臺企業，因此在金融服務領域可能會利用比特幣。” 在線結算企業貝寶（Paypal）開始比特幣結算之後，被評價為創新標誌的特斯拉也允許比特幣結算，因此預計將會產生相當大的波及效果。美國韋得布什證券公司分析師丹·艾伯斯表示：“特斯拉可能會成為比特幣使用的潛在‘遊戲規則改變者’。”但是也有人指出，比特幣價格變動性大，作為貨幣的職能也仍然不盡如人意。也有不少人擔心，這筆錢可能會被用於洗錢和非法資金的籌措等方面。

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