對李在城來說，德乙的舞臺太小了. February. 10, 2021 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. “如果能讓李在城留在球隊，不管什麽事我都想去做。” 德國足球乙級聯賽荷爾斯泰因基爾隊主教練奧勒•維爾納對李在城(29歲)贊不絕口。因為從球隊史上首次挑戰升級德甲的立場來看，李在城的表現非常出色。 9日，李在城在德國杜塞爾多夫的梅庫爾-施皮爾競技場舉行的與杜塞爾多夫隊的2020~2021賽季德國足球乙級聯賽第20輪客場比賽中首發出場，並在1比0領先的下半場第2分鐘攻入制勝壹球。這是他本賽季聯賽的第4粒進球。包括德國足協(DFB)杯的2粒進球在內，這是他本賽季各項賽事攻入的第6粒進球。李在城在去年12月與雷根斯堡的比賽中攻入多粒進球後，時隔2個月再次嘗到了進球的滋味。 憑借李在城的出色表現，當天以2比0獲勝基爾隊不僅獲得了晉級德甲的機會，而且還拿到了登上榜首的機會。最近取得2連勝，以4場比賽不敗(3勝1平)的上升勢頭排在聯賽第3位(積39分)。與領頭羊漢堡隊(積41分)的差距只有2分。根據34輪常規賽的結果，德乙聯賽第1、2名的球隊將直接進入德甲聯賽，而第3名將與德甲第16名的球隊進行晉級附加賽。 維爾納教練在賽後表示：“李在城是非常出色的球員。雖然很難挽留6月合約到期的李在成，但我認為球隊會竭盡全力(留下他)。”

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