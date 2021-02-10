執政黨全力釜山拉票……“嘉德島新機場特別法將於26日表決通過”. February. 10, 2021 07:29. by 朴民優 minwoo@donga.com. 共同民主黨領導層為攻略4·7釜山市長補選的選票而全力以赴。黨代表（黨首）李洛淵和院內代表金泰年分別在首爾和釜山主持召開了釜山地區懸案相關會議，在春節休假前為拉攏釜山民心“投入全部力量”。 李洛淵9日主持召開了“東南圈新經濟引擎推進戰略發表及討論會”，並表示：“如果在本月內制定特別法的話，加德新機場將成為既定事實，新機場之後將預先準備釜山、蔚山、慶南的發展戰略。”隨後進行推演的共同民主黨地區均衡新政分科委員長康勛植議員聲稱：“如果鐵路和陸上交通牢固、港口物流排名第七位的釜山擁有關口機場，就可以超越上海。” 同壹時間，金泰年和執政黨釜山市長競選人壹起訪問了釜山港。這是今年以來共同民主黨領導層第三次訪問釜山。金泰年就加德新機場表示：“如有必要，可以免去可行性調查。加德新機場特別法壹旦在國會通過，將最大限度地簡化事前調查，並免除可行性調查。”共同民主黨計劃在26日舉行的全體會議上處理加德新機場特別法。 共同民主黨計劃以“執政黨效應”為基礎，積極利用加德新機場作為此次釜山市長補缺選舉的招牌承諾。但在朝野候選人支持率方面，執政黨至今仍與在野黨存在不小的差距。 輿論調查企業Embrain Public在7日和8日以居住在釜山的1000名年滿18歲以上的男女為對象進行了調查（標本誤差95%，置信度為±3.1個百分點，詳情可參考中央選舉輿論調查委員會網站）。調查結果顯示，釜山市長競選人的支持率分別為：“國民力量”黨朴亨埈28.8%、共同民主黨候選人金榮春18.3%，以及“國民力量”黨李彥周（8.2%）、“國民力量”黨朴敏植（3.5%）、共同民主黨候選人卞成完（3.3%）、“國民力量”黨朴聖勛（2.2%）、共同民主黨候選人朴仁英（1.8%）。

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