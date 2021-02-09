胡椒比食鹽更甚. February. 09, 2021 07:34. . 就連最基本的調味料鹽，在古代和中世紀也不是常見的和廉價的物品。在城裏儲備戰略物資時，鹽也是必需的物品。在商業和貿易方面也是主要商品。當然鹽產地是非常重要的戰略要地。 大航海時代的香料戰爭比食鹽戰爭規模更大，參與國家更眾。胡椒在古代羅馬也曾被介紹過，但當時是通過陸路艱難地運送過來的。隨著大航海時代的到來，東南亞生產的多種香料可以通過商船運輸。 香料的價格根據時代和種類的不同而有所不同，但胡椒、肉豆蔻、肉桂等代表性香料的全盛時期幾乎與金價相差無幾。香料成為歐洲強國投資海洋的契機和動力。要想繞過非洲、印度洋向東南亞派遣艦隊，需要龐大的費用和犧牲，但為此需要單價較高的商品。於此，沒有比香料更適合的商品。 當時幾乎沒有商人、軍人和海盜之分。隨著歐洲各國的船舶出現在東南亞，圍繞香料產地和貿易權展開了戰爭。雖然歐洲各國之間也發生過戰爭，但主要爆發的是包括原住民王國、中國、日本海盜在內的國際戰爭。 與食鹽不同，沒有香料也不會影響人們的生存。但是卻引發了比食鹽更淒慘的國際紛爭。雖然最後用的是“肉豆蔻可以預防鼠疫。它是包治百病的良藥。”我們應該如何看待這樣的諷刺？ 人生在世，個人的人生最終可能無法擺脫衣食住行這壹領域。衣食住行起初是生存的基本條件，但逐漸成為富裕生活的條件。進壹步說就是為了自我炫耀和權威的要素。更漂亮的房子、更優雅的室內裝飾、更豐盛的餐桌，追求這些的本身就是人類的基本欲望。但有時甚至會引發戰爭，發展為無情的鎮壓和卑劣的犯罪。

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