這次不是伴奏而是獨奏…拉西科夫斯基時隔4年再次單獨登臺. February. 09, 2021 07:35. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “我總是先問自己能不能擔任伴奏。只是因為喜歡演奏。” 俄羅斯鋼琴家伊利亞•拉西科夫斯基(37歲•誠信女子大學特邀教授)是新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情下韓國最忙碌的演奏者。從去年3月開始到今年2月為止的1年裏，僅他參與的演奏就包括小提琴家金秀智、白柱英、宋誌源、梁成植、梁貞允、李智允、大提琴手金敏智、朴有信、李靜蘭、中提琴手理查德•容才•奧尼爾、貝斯手成美京、女高音樸惠尚、單簧管演奏者金韓(音譯上同)等最受關註的演出。與多個管弦樂團進行的協奏曲合演也是這樣。 時隔4年，他將舉行個人獨奏音樂會。題目是《浪漫奏鳴曲》。27日晚8時，在首爾藝術殿堂IBK Chamber Hall。記者在藝術殿堂附近的咖啡廳見到了即將進行演奏的他。由於他與許多樂器合演，因此他不斷接觸新的保留曲目。會不會有負擔呢。“登上舞臺本身就很快樂，和很多演奏者分享關於音樂的想法也很幸福。我只是想通過新的經驗進壹步發展。” 真的是他主動提出伴奏的嗎？記者聯系了與他合作過的演奏者。大家紛紛擺手。“他說的太客氣了。因為想和他演奏，所以自己提議了。只確認了日程，他就說好。” 在此次個人演唱會上，他將在世界首演韓國作曲家柳在俊的鋼琴奏鳴曲。“這是壹部像人生壹樣巨大的作品。是壹首包含痛苦和奮鬥的曲子。柳在俊是無論是什麽作品都能發出鮮明固有聲音的作曲家。” 除這首曲子外，拉西科夫斯基還將演奏肖邦的《3號奏鳴曲》和瑪祖卡舞曲作品《24》中的4首曲子等。他說：“浪漫奏鳴曲這壹演唱會題目是考慮到柳在俊的奏鳴曲而專門起的”，根據這首曲子的氛圍安排了其他曲子。 他從2006年開始在韓國進行演奏，2013年成為誠信女子大學教授後，將居住地轉移到了首爾。目前他和日本夫人住在學校附近。“因為得到允許，所以想在韓國呆壹段時間。因為有幾代人的熱情聽眾，有各種個性的演奏家，也有能幹的學生。” 我想解開剩下的疑惑。那麽多的頂級演奏者來找他合作的理由是什麽呢？記者分別詢問了小提琴手白柱英(首爾大學教授)和大提琴手李靜蘭。答案如約而至。“不管是什麽樣的曲子，伊利亞都會馬上學會，準備得很完美。他從來不會感到疲憊，而且會充滿關懷。最愛音樂本身。”3萬~6萬韓元，詳情咨詢：1544-5142。

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