打破壹個多月進球荒的孫興慜：“想念凱恩”. February. 09, 2021 07:35. by 金東昱 creating@donga.com. “我很想念凱恩。” 7日，孫興慜(29歲•托特納姆熱刺隊)在英國倫敦的托特納姆熱刺體育場舉行的英超聯賽(EPL)與西布羅姆維奇隊的主場比賽中，時隔壹個多月攻入個人聯賽第13粒進球(賽季各項賽事第17粒進球)，幫助球隊以2比0取得了勝利。 給孫興慜插上翅膀的是腳踝受傷後閃電復出的哈裏•凱恩(28歲)。在凱恩因傷無法出戰的此前的比賽中，孫興慜被徹底孤立。在中場沒能接到像樣的傳球，還要受到對方後衛們的集中牽制。但是凱恩回撤至二線後，打通了進攻的活路，並適當地傳球給最前方，孫興慜久違地展開了自己喜歡的比賽方式。 憑借當天的出色表現，孫興慜本賽季第7次被選為本場最佳球員，他在賽後表示，“每次與凱恩搭檔比賽時都很開心，壹起踢的比賽非常有價值”，“我們都知道凱恩是世界最佳前鋒。凱恩回歸後，我馬上攻入了球隊所需要的進球。”足球統計專門企業“whoscored.com”給孫興慜打了7.8分的評分。這是繼中場球員霍伊比爾(8.4分)之後，兩隊中第二高的評分。為球隊首開紀錄的凱恩得到了7.6分。 賽後熱刺隊主教練何塞•穆裏尼奧談到了孫興慜的續約問題。孫興慜與托特納姆熱刺隊的合同將於2023年到期。穆裏尼奧教練表示：“孫興慜的合同還有2年左右的時間。讓我們等待合適的時間吧”，“因為新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情，很多人失去了工作，處境非常艱難。我認為現在不是談論球隊和球員續約的時候。但是我相信事情會很快得到解決。”孫興慜計劃11日出戰英格蘭足總(FA)杯與埃弗頓隊的16強賽。

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