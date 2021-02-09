美國國會參議院開始審理“特朗普彈劾案”……彈劾的可能性很小. February. 09, 2021 07:35. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 美國有線電視新聞網7日報道說，面對國會參議院將於9日對美國前總統特朗普進行彈劾審理，執政的民主黨和在野的共和黨均表示將盡快進行彈劾審理。民主黨更急於通過19000億美元的新冠救濟案和批準部長人事，共和黨也希望與特朗普劃清界限。 在與刑事審判相似的參議院彈劾審判中，主導上個月13日彈劾案表決的民主黨國會眾議員將擔任檢察官，特朗普的律師團將為其進行辯護。民主黨方面當初要求特朗普出席，但遭到了律師團的拒絕。預計也不會進行另外的證人審問。政治媒體《政客》報道說，考慮到這壹點，彈劾審理不會持續壹周以上。 特朗普實際上被彈劾的可能性也很低。民主黨和共和黨分別在參議院100個席位中擁有50個席位。為獲得通過彈劾所需的三分之二的贊成票，共和黨至少要出現17票的“叛亂票”，但大多數人認為這種可能性不大。共和黨的重量級人物、參議員林賽·格雷厄姆對哥倫比亞廣播公司表示：“我毫不懷疑，彈劾將被否決。” 但上個月13日眾議院通過上訴彈劾案時，投贊成票的共和黨眾議員裏茲·切尼主張，就上個月6日發生的史無前例的、特朗普的支持者闖入議會事件，特朗普也應接受調查。他是喬治·布什政府時期曾擔任過副總統的“保守巨頭”副總統迪克·切尼的長女，但她主張共和黨應該與特朗普訣別。切尼在接受福克斯新聞頻道采訪時表示：“將對上個月6日發生的事件進行大規模調查，人們都想知道特朗普當時做了什麽。有很多問題需要他回答。” 部分人認為，民主黨有可能不在意彈劾案最終被否決，而在於推進阻止特朗普再次參加總統競選的投票。根據修正憲法第14條第3項規定，參與暴動及叛亂的公務員今後不能就任公職。而且與需要三分之二的人贊成的彈劾案不同，這壹條只要過半數贊成就可以通過。

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